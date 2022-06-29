Премьер Бельгии: НАТО заявило Зеленскому, что конфликт должен быть решён военным путём

На саммите НАТО заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть решён «только военным путём» и альянс будет продолжать помогать Киеву для этого. Об этом сообщил по прибытии на саммит премьер Бельгии Александер Де Кро.

«У нас уже была возможность переговорить с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчёркивая, что война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — цитирует Де Кро ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией руками украинцев.

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что поставки США и другими странами НАТО оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и являются усугублением проблемы.