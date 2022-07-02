Минобороны России: российские ВКС уничтожили три склада боеприпасов ВСУ на Украине

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС уничтожили три склада боеприпасов ВСУ на Украине.
Минобороны России: российские ВКС уничтожили три склада боеприпасов ВСУ на Украине
  • РИА Новости

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артёмовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населённых пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области», — сказал он.

Вместе с этим представитель российского министерства добавил, что в Запорожской области уничтожена живая сила и военная техника противника в 32 районах.

Ранее Конашенков заявил, что российские ВКС поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ.

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