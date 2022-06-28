«Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки и координаты «центров принятия решений» Запада.

«Пока представители 30 стран альянса, а также партнёры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, «Роскосмос» публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов», — говорится в сообщении российской госкорпорации.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что главными темами начинающегося вечером во вторник, 28 июня, в Мадриде саммита стран НАТО станут укрепление коллективной обороны и сдерживания, а также продолжение помощи и поддержки Украины. Кроме того, лидеры блока планируют утвердить новую десятилетнюю стратегическую концепцию, рассчитанную до 2030 года.

Также Столтенберг высказал мнение, что саммит Североатлантического альянса в Мадриде станет историческим.

Он сообщил, что на полях саммита участники договорятся о крупнейшей трансформации коллективной обороны альянса со времён окончания холодной войны.

В середине июня японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил намерение посетить саммит НАТО. Это будет первый случай, когда глава правительства Японии примет участие в подобном мероприятии военного альянса.