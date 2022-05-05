Бородавко сообщил, что Большунов возобновил тренировки

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о восстановлении трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Большунов возобновил тренировки, он в индивидуальном порядке готовится к сбору, который пройдёт в Крыму. Зубная боль больше не беспокоит его», — цитирует Бородавко РИА Новости.

На Олимпиаде 2022 года Большунов завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также он выиграл серебро в командном спринте и бронзу — в классической гонке с раздельным стартом.

Ранее сообщалось, что шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с Большуновым.