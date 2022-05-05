Бородавко сообщил, что Большунов возобновил тренировки
- РИА Новости
«Большунов возобновил тренировки, он в индивидуальном порядке готовится к сбору, который пройдёт в Крыму. Зубная боль больше не беспокоит его», — цитирует Бородавко РИА Новости.
На Олимпиаде 2022 года Большунов завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также он выиграл серебро в командном спринте и бронзу — в классической гонке с раздельным стартом.
Ранее сообщалось, что шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с Большуновым.