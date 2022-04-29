Шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с Большуновым

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Шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с российским лыжником Александром Большуновым, несмотря на отстранение отечественных спортсменов.

Компания подписала соглашение с трёхкратным олимпийским чемпионом в начале января и не собирается расторгать его, сообщает Expressen

«Не думаю, что общественность считает, будто все компании должны разорвать отношения с частными лицами из России. Не вижу в этом такой уж большой проблемы», — заявил эксперт по брендам Никлас Тернер Оловзон. 

Напомним, что французская компания по производству лыж Rossignol приостановила сотрудничество с Большуновым. 

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказала, почему Большунов отсутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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