Шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с Большуновым
Компания подписала соглашение с трёхкратным олимпийским чемпионом в начале января и не собирается расторгать его, сообщает Expressen.
«Не думаю, что общественность считает, будто все компании должны разорвать отношения с частными лицами из России. Не вижу в этом такой уж большой проблемы», — заявил эксперт по брендам Никлас Тернер Оловзон.
Напомним, что французская компания по производству лыж Rossignol приостановила сотрудничество с Большуновым.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказала, почему Большунов отсутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.