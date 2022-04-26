Вяльбе рассказала, почему Большунов отсутствовал на встрече с Путиным

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отсутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему всё время нужно о болезнях людей писать на каждом шагу? У него 24 числа была назначена операция, у Саши проблемы с зубами. Никто ни от чего не отказывался», — цитирует Вяльбе Metaratings.

Напомним, что Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в «разделке» и командном спринте соответственно.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным.