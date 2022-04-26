Олимпийская чемпионка Степанова: на моих глазах Россия снова стала сильной

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным.

«Я ровесница века — я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной», — приводит слова Степановой Sport24.

Степанова также добавила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной, но страна на правильном пути и обязательно победит, как доказала это Олимпиада в Пекине.

«Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны, а мы его не опустим. Обещаю!» — заключила Степанова.

Напомним, что российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Степановой завоевала золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил награды победителям зимней Олимпиады — 2022.