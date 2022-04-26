Путин наградил победителей Олимпийских игр в Пекине
- РИА Новости
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Награду из рук главы государства получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, а также лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова и Алексей Червоткин, сообщает пресс-служба Кремля.
Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
Ранее тренер Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Александр Большунов не сможет принять участие во встрече спортсменов олимпийской сборной России с Владимиром Путиным.