Путин наградил победителей Олимпийских игр в Пекине

Президент России Владимир Путин вручил награды победителям зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Награду из рук главы государства получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, а также лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова и Алексей Червоткин, сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ранее тренер Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Александр Большунов не сможет принять участие во встрече спортсменов олимпийской сборной России с Владимиром Путиным.