Трёхкратный олимпийский чемпион Большунов пропустит встречу с Путиным
- РИА Новости
«Саша сегодня не едет на встречу с президентом. У него есть определённые вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что пока есть возможность, необходимо заняться здоровьем. В новый сезон нужно будет войти в боевой готовности.
25-летний лыжник завоевал на Играх-2022 пять медалей разного достоинства: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
Встреча президента с олимпийцами пройдёт 26 апреля.
Ранее сообщалось, что Путин 26 апреля обсудит меры поддержки производителей российских спорттоваров.