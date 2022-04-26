Трёхкратный олимпийский чемпион Большунов пропустит встречу с Путиным

Тренер Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Александр Большунов не сможет принять участие во встрече спортсменов олимпийской сборной России с Владимиром Путиным.

«Саша сегодня не едет на встречу с президентом. У него есть определённые вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что пока есть возможность, необходимо заняться здоровьем. В новый сезон нужно будет войти в боевой готовности.

25-летний лыжник завоевал на Играх-2022 пять медалей разного достоинства: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Встреча президента с олимпийцами пройдёт 26 апреля.

Ранее сообщалось, что Путин 26 апреля обсудит меры поддержки производителей российских спорттоваров.