Путин 26 апреля обсудит меры поддержки производителей российских спорттоваров

Президент России Владимир Путин обсудит поддержку производителей спортивной продукции на заседании президентского совета по физкультуре и спорту 26 апреля.

«Глава государства в режиме видеосвязи проведёт очередное заседание президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором будут обсуждаться предложения по дальнейшему развитию и обеспечению широкой доступности массового спорта, а также поддержка отечественных производств, выпускающих спортивную продукцию», — приводит слова пресс-службы Кремля РИА Новости.

26 апреля президент встретится с чемпионами Олимпийских игр 2022 года, а также с членами паралимпийской национальной команды.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России установила национальный рекорд по количеству наград на зимних Играх, завоевав 32 медали. Из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможное участие трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во встрече с Путиным.