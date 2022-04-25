Бородавко не исключил участия Большунова во встрече Путина с олимпийцами

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможное участие трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во встрече с Владимиром Путиным.
Бородавко не исключил участия Большунова во встрече Путина с олимпийцами
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Что касается награждения, то те, кто планировался, примут участие. По Большунову на 100% сказать не могу. У администрации президента есть определённые требования по состоянию здоровья. Непряева, Червоткин, Спицов? Они будут», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Встреча с российскими олимпийцами состоится 26 апреля. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Большунова не будет на встрече, поскольку у него запланирована операция.

25-летний лыжник завоевал пять медалей на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине: три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что Большунов приболел перед встречей российских олимпийцев с Путиным.

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