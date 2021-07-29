Бабинцева вышла в четвертьфинал турнира по дзюдо на ОИ в Токио

Россиянка Александра Бабинцева вышла в четвертьфинал турнира по дзюдо в весовой категории до 78 килограммов на летних Олимпийских играх в Токио.

В бою 1/18 финала россиянка одержала победу над Лорианой Куку из Косово. Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля. Ранее сообщалось, что Бабинцева стартовала с победы на турнире по дзюдо на ОИ в Токио.