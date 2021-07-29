Бабинцева стартовала с победы на турнире по дзюдо на ОИ в Токио

Россиянка Александра Бабинцева стартовала с победу на турнире по дзюдо в весовой категории до 78 килограммов на летних Олимпийских играх в Японии.

Reuters

В боя 1/16 финала россиянка одержала победу над Мари Брансе из Демократической республики Конго. Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля. Ранее сообщалось, что дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу Олимпиады в весе до 70 кг.