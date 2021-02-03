Первый российский гонщик «Формулы-1» Петров заболел коронавирусом

Первый в истории российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

«И я туда же. Пришёл положительный тест на COVID-19. Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было, но спустя шесть дней поднялась температура до 37,8. Продержалась один день. И вот через пару дней пропали запахи. Сижу дома, лечусь. Чувствую себя хорошо! Гуляю по часу в лесу каждый день», — написал Петров в своём Twitter.

36-летний Петров был первым российским пилотом «Формулы-1» и первым обладателем подиума. Он провёл в чемпионате три сезона, и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачёте в 2011 году.

После ухода из «Формулы-1» Петров выступает в гонках на выносливость.

Ранее сообщалось, что пилот Alpha Tauri Пьер Гасли заболел коронавирусом.