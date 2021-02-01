Пилот Alpha Tauri Гасли заболел коронавирусом

Французский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Пьер Гасли сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

«Всем привет. Надеюсь, у вас всё хорошо. Хотел дать вам знать, что я получил положительный результат теста на COVID-19. Я уже сказал об этом всем людям, с которыми контактировал в последние дни. В данный момент я уже нахожусь на самоизоляции и следую всем установленным властями протоколам», — написал Гасли в своём Twitter.

Он отметил, что чувствую себя нормально, и намерен продолжить тренировки на дому.

«Берегите себя», — добавил француз.

Таким образом, Гасли стал пятым пилотом «Формулы-1», который заболел коронавирусом. В прошлом сезоне заболевание перенесли пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и гонщики Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл, а в межсезонье стало известно о выявлении заболевания у британского пилота McLaren Ландо Норриса, и монегаска Шарля Леклера из Ferrari.

Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams.