Авербух заявил, что готов пригласить гимнастку Солдатову в «Ледниковый период»

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф Илья Авербух отреагировал на слова четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, которая выразила желание поучаствовать в телешоу «Ледниковый период».
Авербух заявил, что готов пригласить гимнастку Солдатову в «Ледниковый период»
  • РИА Новости

«Это будет здорово, мы с радостью примем её. Мне приятно слышать такие слова Александры. Мы недавно делали большой проект впервые в зале для художественной гимнастики, выступали в прекрасном зале Ирины Винер-Усмановой. Если будет следующий сезон, если руководство Первого канала примет решение, то обязательно приглашу Солдатову на «Ледниковый период», — цитирует Авербуха РИА Новости.

По его словам, все кандидатуры согласовываются с руководством канала.

Недавно 22-летняя Солдатова объявила о завершении карьеры. 

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к «Ледниковому периоду».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить