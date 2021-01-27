Авербух заявил, что готов пригласить гимнастку Солдатову в «Ледниковый период»

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф Илья Авербух отреагировал на слова четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, которая выразила желание поучаствовать в телешоу «Ледниковый период».

«Это будет здорово, мы с радостью примем её. Мне приятно слышать такие слова Александры. Мы недавно делали большой проект впервые в зале для художественной гимнастики, выступали в прекрасном зале Ирины Винер-Усмановой. Если будет следующий сезон, если руководство Первого канала примет решение, то обязательно приглашу Солдатову на «Ледниковый период», — цитирует Авербуха РИА Новости.

По его словам, все кандидатуры согласовываются с руководством канала.

Недавно 22-летняя Солдатова объявила о завершении карьеры.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к «Ледниковому периоду».