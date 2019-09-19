Брайант рассказал, почему ему было важно стать чемпионом НБА без О’Нила
- © via www.imago-images.de/www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Несмотря на три чемпионских титула подряд, я знал, что по окончании моей карьеры будут говорить, что я стал великим только потому, что играл вместе с Шаком. Поэтому нам с Шаком было важно разойтись. Я не хотел, чтобы люди использовали этот аргумент против меня, поэтому мне было важно завоевать титул без Шака. Я хотел, чтобы люди видели, чего я в состоянии достичь сам, без Шака. Это был важный движущий фактор. Шак был всесокрушающей силой», — цитирует Брайанта The Players’ Tribune.
В активе Брайанта пять титулов чемпиона НБА, которые он завоевал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». О’Нил завоевал четыре титула чемпиона, три из которых получил с «Лейкерс» и ещё один в составе «Майами Хит».
Ранее сообщалось, что эксперты ESPN назвали тройку лучших игроков десятилетия в НБА.