Брайант рассказал, почему ему было важно стать чемпионом НБА без О’Нила

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Пятикратный чемпион и легенда НБА Коби Брайант рассказал, почему стремился стать чемпионом без Шакила О’Нила в составе команды.
Брайант рассказал, почему ему было важно стать чемпионом НБА без О’Нила
  • © via www.imago-images.de/www.imago-images.de
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«Несмотря на три чемпионских титула подряд, я знал, что по окончании моей карьеры будут говорить, что я стал великим только потому, что играл вместе с Шаком. Поэтому нам с Шаком было важно разойтись. Я не хотел, чтобы люди использовали этот аргумент против меня, поэтому мне было важно завоевать титул без Шака. Я хотел, чтобы люди видели, чего я в состоянии достичь сам, без Шака. Это был важный движущий фактор. Шак был всесокрушающей силой», — цитирует Брайанта The Players’ Tribune

В активе Брайанта пять титулов чемпиона НБА, которые он завоевал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». О’Нил завоевал четыре титула чемпиона, три из которых получил с «Лейкерс» и ещё один в составе «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что эксперты ESPN назвали тройку лучших игроков десятилетия в НБА.

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