Эксперты ESPN назвали тройку лучших игроков десятилетия в НБА
- © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Каждый из экспертов определил свою тройку лучших игроков в период с сезона-2009/10 по сезон-2018/19. По итогам голосования лучшим был назван форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Второе место занял разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Тройку замкнул перешедший в «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.
За период с 2009 по 2019 год Джеймс записал в свой актив три титула чемпиона НБА и четыре звания MVP лиги. Карри трижды стал чемпионом лиги и дважды MVP, в то время как в активе Дюранта два чемпионских титула и одна награда самому ценному игроку сезона.
Ранее Яннис Адетокунбо заявил, что ему нужно улучшить свой трёхочковый бросок в новом сезоне НБА.