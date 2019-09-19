Эксперты ESPN назвали тройку лучших игроков десятилетия в НБА

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Эксперты известного североамериканского спортивного издания ESPN определили тройку лучших игроков прошедшего десятилетия в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Эксперты ESPN назвали тройку лучших игроков десятилетия в НБА
  • © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Каждый из экспертов определил свою тройку лучших игроков в период с сезона-2009/10 по сезон-2018/19. По итогам голосования лучшим был назван форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Второе место занял разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Тройку замкнул перешедший в «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

За период с 2009 по 2019 год Джеймс записал в свой актив три титула чемпиона НБА и четыре звания MVP лиги. Карри трижды стал чемпионом лиги и дважды MVP, в то время как в активе Дюранта два чемпионских титула и одна награда самому ценному игроку сезона.

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