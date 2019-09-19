Адетокунбо заявил, что ему нужно улучшить свой трёхочковый бросок в новом сезоне НБА

Действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, что хочет улучшить процент реализации трёхочковых бросков в предстоящем сезоне.

«Многие говорят: «Если Яннис не добавит в свою игру трёхочковых, ему не стать одним из лучших игроков в лиге». Я только что выиграл титул MVP? Без трёхочковых, не так ли? Я могу выиграть и чемпионат без трёхочковых, но я хочу бросать трёхочковые. В прошлом сезоне мой процент попадания стал лучше. Стабильный трёхочковый бросок значительно упростит игру мне и моим партнёрам по команде, поэтому я должен добавить этот элемент в свою игру», — передаёт слова Адетокунбо CBS Sports.

В минувшем сезоне процент реализации трёхочковых у Адетокунбо, признанного самым ценным игроком сезона в НБА, составил 25,6.

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