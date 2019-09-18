Китайский бизнесмен завершил сделку по приобретению клуба НБА «Бруклин» у Прохорова

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Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал все права на клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
Китайский бизнесмен завершил сделку по приобретению клуба НБА «Бруклин» у Прохорова
  • © mihailprohorov.ru/Global Look Press
  • globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте клуба, соучредитель китайской интернет-компании Alibaba Group Джозеф Цай завершил сделку по приобретению всех прав на клуб НБА «Бруклин Нетс» и арену команды «Барклайс-центр» у Михаила Прохорова.

Российский бизнесмен приобрёл баскетбольную франшизу в 2010 году, когда она называлась «Нью-Джерси Нетс». В 2012 году клуб переехал в Бруклин, сменив название и логотип.

Ранее сообщалось, что брат Стефена Карри женился на дочери наставника «Клипперс».

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