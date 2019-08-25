Агент рассказал, почему Рибери не перешёл в «Локомотив»
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«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию», — цитирует Берне «Рейтинг букмекеров».
По словам агента, для французского футболиста родные стоят на первом месте, поэтому он сделал выбор в пользу коллектива из Италии.
При этом Берне сообщил, что предложение «Локомотива» было более выгодным.
Ранее стало известно, что Рибери подписал контракт с «Фиорентиной».