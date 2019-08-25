Агент рассказал, почему Рибери не перешёл в «Локомотив»

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Жан-Пьер Берне, агент французского футболиста Франка Рибери, ответил на вопрос, почему его клиент перешёл в итальянскую «Фиорентину», а не в московский «Локомотив».
Агент рассказал, почему Рибери не перешёл в «Локомотив»
  • © Christian Charisius/dpa
  • globallookpress.com

«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию», — цитирует Берне «Рейтинг букмекеров».

По словам агента, для французского футболиста родные стоят на первом месте, поэтому он сделал выбор в пользу коллектива из Италии. 

При этом Берне сообщил, что предложение «Локомотива» было более выгодным.

Ранее стало известно, что Рибери подписал контракт с «Фиорентиной».

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