Экс-футболист «Баварии» Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» объявил о трансфере бывшего полузащитника немецкой «Баварии» и сборной Франции Франка Рибери.

Как сообщает пресс-служба клуба, презентация игрока состоится 22 августа.

При этом детали и срок контракта не уточняются.

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину».