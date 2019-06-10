Кудерметова обыграла Жабер в первом круге теннисного турнира в Хертогенбоше
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в голландском Хертогенбоше.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей противостояния между Ариной Соболенко и Дестани Айяву.
Ранее сообщалось, что Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона.
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