Кудерметова обыграла Жабер в первом круге теннисного турнира в Хертогенбоше

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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в голландском Хертогенбоше.
Кудерметова обыграла Жабер в первом круге теннисного турнира в Хертогенбоше
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей противостояния между Ариной Соболенко и Дестани Айяву.

Ранее сообщалось, что Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона.

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