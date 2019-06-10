Кудерметова обыграла Жабер в первом круге теннисного турнира в Хертогенбоше

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в голландском Хертогенбоше.

Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей противостояния между Ариной Соболенко и Дестани Айяву.

Ранее сообщалось, что Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона.