Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не будет участвовать не в каких турнирах до Уимблдона.
Надаль не будет участвовать в теннисных турнирах до Уимблдона
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я здорово сыграл на Уимлдоне в прошлом году и был близок к завоеванию ещё одного титула. Как все знают, я люблю играть на траве. Как все знают, я не могу играть много недель подряд, как восемь-десять лет назад. Я не буду играть до Уимблдона», — цитирует испанца Sportbox со ссылкой на источник.

Он отметил, что последние годы он не выступает на травяных турнирах до Уимблдона, но доходит достаточно далеко. Поэтому он не видит смысла что-то менять в своей подготовке.

«Если я буду здоров, это в большей степени повысит мои шансы, чем многочисленные матчи», — добавил Надаль.

Недавно Надаль в 12-й раз в своей карьере выиграл другой турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над Викторией Кужмовой в первом круге турнира в Нидерландах.

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