Вице-президент ISU прокомментировал третье место Медведевой на этапе Гран-при

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в беседе с газетой «Известия» прокомментировал третье место россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada.
Вице-президент ISU прокомментировал третье место Медведевой на этапе Гран-при
  • Reuters

«Женя перешла к другому тренеру, изменила стиль катания, поэтому потребуется время», — сказал он.

По его мнению, не стоит требовать от фигуристки мгновенных результатов и делать из её выступления трагедию.

«Она выиграла произвольную программу, сохраняет шансы на попадание в финал Гран-при. Но и это не так важно. Надо посмотреть, как она будет кататься в середине сезона. Пока идёт тренировочный процесс, который начался у неё только в июне», — заявил Лакерник.

Ранее Елизавета Туктамышева после победы на втором этапе серии Гран-при в Канаде рассказала, над какими элементами программы ей ещё надо поработать.

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