Туктамышева рассказала, над какими элементами программы ей ещё надо поработать

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после победы на втором этапе серии Гран-при в Канаде рассказала, над какими элементами программы ей ещё надо поработать.

«Всё получилось не так, как планировалось. Но я рада, что смогла остаться на пьедестале и занять первое место. Сейчас надо больше работать именно над тройным акселем — не в очень хорошем состоянии он у меня. Надо, чтобы он был ещё более стабильным. Ну а я очень рада, что соревнования закончились таким образом», — приводит слова Туктамышевой телеканал «360».

Ранее сообщалось, что тренер Туктамышевой Алексей Мишин остался доволен выступлением своей подопечной на этапе Гран-при в Канаде.

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