Мишин остался доволен выступлением Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал выступление своей подопечной на втором этапе серии Гран-при в канадском Лавале.

«Радует, что Лиза исполняет тройной аксель. Наверное, она единственная женщина у нас в России, да и в мире пока, которая на этапе Гран-при делает тройной аксель», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он отметил, что фигуристка, которая имеет такой элемент в своём арсенале, является спортсменом другого поколения.

«Это радостно. Я во всей своей тренерской жизни уделял первостепенное значение многооборотным прыжкам», — сказал Мишин.

Туктамышева стала победителем этапа Гран-при в Канаде.

Ранее Туктамышева сказала, что сильно нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде.