Туктамышева сказала, что сильно нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде
«Сегодня я каталась не так хорошо, упала при исполнении тройного акселя. Если честно, сильно нервничала. Счастлива, что заняла первое место, но мне необходимо больше работать», — приводит слова россиянки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Спортсменка также рассказала, что следующим соревнованием, где она выступит, станет четвёртый этап серии Гран-при в Японии.
«Хочу улучшить свой тройной аксель и отработать прокат в Японии как можно лучше», — добавила Туктамышева.
Турнир в Японии пройдёт с 9 по 11 ноября.
Ранее Туктамышева победила на этапе Гран-при в Канаде.