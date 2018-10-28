Туктамышева сказала, что сильно нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу на этапе Гран-при в канадском Лавале.

«Сегодня я каталась не так хорошо, упала при исполнении тройного акселя. Если честно, сильно нервничала. Счастлива, что заняла первое место, но мне необходимо больше работать», — приводит слова россиянки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка также рассказала, что следующим соревнованием, где она выступит, станет четвёртый этап серии Гран-при в Японии.

«Хочу улучшить свой тройной аксель и отработать прокат в Японии как можно лучше», — добавила Туктамышева.

Турнир в Японии пройдёт с 9 по 11 ноября.

Ранее Туктамышева победила на этапе Гран-при в Канаде.