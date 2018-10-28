Туктамышева сказала, что сильно нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу на этапе Гран-при в канадском Лавале.

«Сегодня я каталась не так хорошо, упала при исполнении тройного акселя. Если честно, сильно нервничала. Счастлива, что заняла первое место, но мне необходимо больше работать», — приводит слова россиянки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка также рассказала, что следующим соревнованием, где она выступит, станет четвёртый этап серии Гран-при в Японии. 

«Хочу улучшить свой тройной аксель и отработать прокат в Японии как можно лучше», — добавила Туктамышева.

Турнир в Японии пройдёт с 9 по 11 ноября.

Ранее Туктамышева победила на этапе Гран-при в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить