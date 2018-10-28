Фигуристка Туктамышева победила на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при в Канаде.

Как сообщает ТАСС, по сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 203,32 балла.

Второе место по итогам двух программ заняла Мако Ямасита из Японии, набравшая 203,06 балла. Третьей стала россиянка Евгения Медведева (197,91).

После короткой программы Медведева занимала седьмое место с результатом 60,83 балла. Спортсменка допустила сразу несколько ошибок, самой роковой из которых стало падение при выполнении тройного флипа.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Канаде.