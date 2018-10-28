Фигуристка Туктамышева победила на этапе Гран-при в Канаде

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при в Канаде.

Как сообщает ТАСС, по сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 203,32 балла.

Второе место по итогам двух программ заняла Мако Ямасита из Японии, набравшая 203,06 балла. Третьей стала россиянка Евгения Медведева (197,91).

После короткой программы Медведева занимала седьмое место с результатом 60,83 балла. Спортсменка допустила сразу несколько ошибок, самой роковой из которых стало падение при выполнении тройного флипа.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить