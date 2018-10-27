Фигуристы Бойкова и Козловский стали четвёртыми среди пар на этапе Гран-при в Канаде

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Канаде.

Бойкова и Козловский показали итоговый результат 196,54 балла. Победу одержали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, установившие новый мировой рекорд по сумме двух прокатов (221,81). Второе место заняли китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (201,08), третьими стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (200,93). Ранее Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.