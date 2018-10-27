Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Лавале.
Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде
  • © Kalle Parkkinen
  • globallookpress.com

«Чувствую себя прекрасно. Впервые в этом сезоне чисто исполнила короткую программу с тройным акселем. Я так счастлива, что сделала всё, как хотела», — приводит слова россиянки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Она также вспомнила, как участвовала в Гран-при Канады первый раз и не чувствовала всей важности соревнований.

«Мне просто нравилось соревноваться на взрослом уровне. С тех пор у меня было много взлётов и падений, и теперь я хочу вложить весь этот опыт в свои программы», — сказала Туктамышева.

Ранее известный российский хореограф Илья Авербух выразил мнение, что Евгению Медведеву ожидает тяжёлый сезон.

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