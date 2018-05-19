Акинфеев назвал свою команду мечты

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Вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев назвал свою команду мечты.

«Конечно, можно назвать европейских звёзд, быть в топе и получить от этого удовольствие. Но я получу удовольствие, назвав командой моей мечты ЦСКА образца 2005 года, а именно наш состав в финале Кубка УЕФА», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА на своём официальном YouTube-канале.

Он перечислил поимённо Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, Элвера Рахимича, Евгения Алдонина, Юрия Жиркова, Чиди Одиа, Даниэля Карвальо, Вагнера Лава и Ивицу Олича.

«Думаю, что эти 11 ребят перевернули историю российского футбола. Это знаковое событие, в том числе и для меня. Оно останется в памяти на всю жизнь, поэтому я назову именно такой состав», — сказал Акинфеев.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса высказал мнение, что его коллега по амплуа Игорь Акинфеев может стать одним из лучших вратарей чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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