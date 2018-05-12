Плетикоса считает, что Акинфеев может стать одним из лучших голкиперов ЧМ-2018

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса высказал мнение, что его коллега по амплуа Игорь Акинфеев может стать одним из лучших вратарей чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«На чемпионате мира много игр приблизительно одинакового уровня, и всегда в таких решающих моментах, когда идёт игра на результат, важна фигура вратаря. Игорь уже давно играет за сборную и делает это на высоком уровне, а эта роль капитана, которую ему дал Станислав Черчесов, является дополнительной ответственностью, но он с ней может справиться и стать одним из лучших голкиперов турнира», — приводит слова Плетикосы ТАСС.

Ранее стало известно, что Акинфеев будет капитаном сборной России на ЧМ-2018 по футболу.