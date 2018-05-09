Болгарская биатлонистка три года собирала землянику в Норвегии в качестве подработки

Болгарская биатлонистка Стефани Попова рассказала, что во время межсезонья подрабатывает в Норвегии на сборе земляники.

«Во время тренировки увидела, как люди собирают землянику. Я остановилась и спросила, могу ли получить работу. Мне ответили, что могу попробовать, и сейчас я работаю здесь уже три года», — приводит слова Поповой NRK.

Спортсменка живёт в норвежском Нёттерёе.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Попова заняла 77-е место в индивидуальной гонке и 16-е — в эстафете.

Ранее сообщалось, что завершившая карьеру биатлонистка Ольга Подчуфарова разочаровалась в олимпийском движении.