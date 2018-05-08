Завершившая карьеру биатлонистка Подчуфарова разочаровалась в олимпийском движении

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями от посещения Олимпийского музея в Лозанне.

«Да, интересное место, впечатляет, затягивает история, круто сняты фильмы, выставка здорово организована, даже есть виртуальные аттракционы. Но вот что странно. Ни малейшего трепета не вызывает всё это, того, который был раньше, в детстве или в начале спортивного пути», — написала Подчуфарова на своей странице в Instagram.

По её мнению, потерялась идея Олимпиады и то, для чего она создавалась. Спортсменка также усомнилась и в идее спорта в целом.

«В свете всего происходившего последние годы смотрели на олимпийские кольца без эмоций, даже с разочарованием. Тут в один момент понимаешь что это одно большое шоу, причём абсолютно безжалостное», — заявила Подчуфарова.

Ранее российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

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