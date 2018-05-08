Завершившая карьеру биатлонистка Подчуфарова разочаровалась в олимпийском движении
«Да, интересное место, впечатляет, затягивает история, круто сняты фильмы, выставка здорово организована, даже есть виртуальные аттракционы. Но вот что странно. Ни малейшего трепета не вызывает всё это, того, который был раньше, в детстве или в начале спортивного пути», — написала Подчуфарова на своей странице в Instagram.
По её мнению, потерялась идея Олимпиады и то, для чего она создавалась. Спортсменка также усомнилась и в идее спорта в целом.
«В свете всего происходившего последние годы смотрели на олимпийские кольца без эмоций, даже с разочарованием. Тут в один момент понимаешь что это одно большое шоу, причём абсолютно безжалостное», — заявила Подчуфарова.
Ранее российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет.