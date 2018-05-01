Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру в возрасте 25 лет

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры.

«Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень! Но, приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствую облегчение. Всё время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью», — написала 25-летняя спортсменка в своём Instagram.

Она поблагодарила всех, кто был рядом с ней на протяжении карьеры, и попросила прощения за произнесённые обидные слова и неоправданные ожидания.

«Когда я увлечена, ничто не может остановить этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем», — заявила Подчуфарова.

Подчуфарова является бронзовой призёркой чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете, а также один раз победила и трижды входила в тройку лучших на этапах Кубка мира.

Ранее российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила о намерении пропустить сезон-2018/19 по причине — из-за проблем со здоровьем.

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