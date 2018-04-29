Игуаин: «Ювентус» будет биться до конца, чтобы выиграть скудетто

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Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал волевую победу своей команды над «Интером» в матче итальянской Серии А.

«Это футбол. В прошлом матче мы потерпели поражение, пропустив на последней минуте, в этом – жаждали победы и выиграли, забив в концовке. Игроки «Ювентуса» будут биться насмерть, чтобы выиграть скудетто», — приводит слова Игуаина Football Italia.

Он отметил, что футболисты «Интера» провели хороший матч, играя вдесятером.

По словам аргентинца, встреча на «Сан-Сиро» предала «Ювентусу» большой заряд уверенности.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу над «Интером» в матче Серии А, забив два гола на 87-й и 89-й минутах.

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