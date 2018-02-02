Дизайнеры разработали протестную символику для российских болельщиков на ОИ-2018

Короткая ссылка
Дизайнеры разработали протестную символику для российских болельщиков на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает Adindex.ru.

Отмечается, что коллекция принтов выполнена в строгом соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК). На них нет национальной российской символики, только различные вариации использования аббревиатуры OAR (Olympic Athlete from Russia). Под таким названием должна выступать российская команда на ОИ.

Аббревиатура созвучна с английским словом our, что означает «наш».

  • © Adindex.ru

Ранее сообщалось, что МОК обсудит решение CAS по российским спортсменам на заседании исполкома.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru