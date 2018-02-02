Дизайнеры разработали протестную символику для российских болельщиков на ОИ-2018

Дизайнеры разработали протестную символику для российских болельщиков на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает Adindex.ru.

Отмечается, что коллекция принтов выполнена в строгом соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК). На них нет национальной российской символики, только различные вариации использования аббревиатуры OAR (Olympic Athlete from Russia). Под таким названием должна выступать российская команда на ОИ.

Аббревиатура созвучна с английским словом our, что означает «наш».

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Ранее сообщалось, что МОК обсудит решение CAS по российским спортсменам на заседании исполкома.