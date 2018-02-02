СМИ: МОК обсудит решение CAS по российским спортсменам на заседании исполкома

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов на заседании исполкома 3 и 4 февраля.

Об этом сообщает Around the Rings.

Российские атлеты, которые были оправданы CAS по делу о нарушении антидопинговых правил, имеют право принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

На заседании исполкома МОК обсудит позицию организации и дальнейшие действия по этому вопросу.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) назвал вердикт CAS победой для спортсменов, которые были оправданы.