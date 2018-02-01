Глава IBU назвал вердикт CAS победой для спортсменов, которые были оправданы

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить аннулирование результатов на Играх-2014 в Сочи и пожизненные дисквалификации 28 российских спортсменов.

«Всегда говорил, что доказательная база в этом деле очень слаба. Был убеждён, что в России существовал организованный допинг. Не знаю, до каких высот в системе он заходил, но доказательства слишком плохи. Сегодняшний вердикт CAS это наглядно показывает. Нужно просто согласиться с решением CAS, который является высшим судебным органом в спорте. Конечно, это победа для всех, кто был сегодня оправдан», — приводит слова Бессеберга NRK.

Он отметил, что за последние годы ни Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ни национальным агентствам не удалось поймать на допинге никого из биатлонистов.

«Если бы мы сами не раскрыли и не отстранили 16 человек, они бы по-прежнему выступали на соревнованиях. Вокруг всего этого много эмоций и неясных аргументов, и это меня раздражает», — добавил глава IBU.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.