«Ньюкасл» намерен приобрести футболиста «Спартака» Зе Луиша

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Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает «Чемпионат», английский клуб попытается приобрести игрока до закрытия зимнего трансферного окна. «Ньюкасл» готов предложить за футболиста сборной Кабо-Верде €20 млн. 

В нынешнем сезоне Зе Луиш забил два гола и сделал четыре результативные передачи в десяти матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович три недели назад подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

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