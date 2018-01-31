«Ньюкасл» намерен приобрести футболиста «Спартака» Зе Луиша

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает «Чемпионат», английский клуб попытается приобрести игрока до закрытия зимнего трансферного окна. «Ньюкасл» готов предложить за футболиста сборной Кабо-Верде €20 млн.

В нынешнем сезоне Зе Луиш забил два гола и сделал четыре результативные передачи в десяти матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович три недели назад подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».