СМИ: Ибрагимович три недели назад подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подписал контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси».
Швед подписал контракт ещё три недели назад, сообщает Tribal Football со ссылкой на L’Equipe.
Издание не сообщает, когда швед покинет «Манчестер Юнайтед» — в марте, когда начнётся сезон в MLS, или после окончания действующего контракта. Договор Ибрагимовича с английским клубом действует до июня 2018 года.
Ранее футбольный клуб из Майами, созданный Дэвидом Бэкхемом, вошёл в состав MLS.
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