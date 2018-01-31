СМИ: Ибрагимович три недели назад подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подписал контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси».

Швед подписал контракт ещё три недели назад, сообщает Tribal Football со ссылкой на L’Equipe.

Издание не сообщает, когда швед покинет «Манчестер Юнайтед» — в марте, когда начнётся сезон в MLS, или после окончания действующего контракта. Договор Ибрагимовича с английским клубом действует до июня 2018 года.

Ранее футбольный клуб из Майами, созданный Дэвидом Бэкхемом, вошёл в состав MLS.