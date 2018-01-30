В Швеции приостановят использование новых контейнеров для допинг-проб

Представитель Антидопингового агентства Швеции Петер Стрём заявил о приостановке использования контейнеров нового поколения для допинг-проб спортсменов.

«К сожалению, наши собственные испытания показали, что возможно открыть контейнер после заморозки, не оставляя следов манипуляций. Поэтому мы прекратим любое использование этих бутылок до дальнейших указаний», — приводит слова Стрёма SVT.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство исследует возможные проблемы безопасности новых контейнеров для допинг-проб.

Позже свою обеспокоенность данным вопросом высказали в Международном олимпийском комитете и Международном паралимпийском комитете.