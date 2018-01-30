МОК обеспокоен вопросом безопасности допинг-контейнеров на ОИ-2018
По информации Всемирного антидопингового агентства (WADA), данные контейнеры могут быть открыты вручную при заморозке пробы.
«МОК очень обеспокоен данной проблемой. С того момента, как мы узнали об этом, сразу обратились к WADA и попросили их убедиться, что антидопинговые тесты в Пхёнчхане можно провести надёжным и достоверным способом», — говорится в заявлении организации в Twitter.
В МОК выразили уверенность, что WADA и производители контейнеров найдут решение этой проблемы.
Ранее директор Международного паралимпийского комитета (МПК) прокомментировал предположение о найденных дефектах в контейнерах для допинг-проб.