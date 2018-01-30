МОК обеспокоен вопросом безопасности допинг-контейнеров на ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность из-за возможных проблем с безопасностью новых допинг-контейнеров, которые планируется использовать на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

По информации Всемирного антидопингового агентства (WADA), данные контейнеры могут быть открыты вручную при заморозке пробы.

«МОК очень обеспокоен данной проблемой. С того момента, как мы узнали об этом, сразу обратились к WADA и попросили их убедиться, что антидопинговые тесты в Пхёнчхане можно провести надёжным и достоверным способом», — говорится в заявлении организации в Twitter.

В МОК выразили уверенность, что WADA и производители контейнеров найдут решение этой проблемы.

Ранее директор Международного паралимпийского комитета (МПК) прокомментировал предположение о найденных дефектах в контейнерах для допинг-проб.

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Допинг Олимпийские игры 2018
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