Директор МПК прокомментировал предположение о найденных дефектах в контейнерах допинг-проб

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Директор Международного паралимпийского комитета (МПК) по науке и медицине Петер ван де Влит прокомментировал предположение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что контейнеры c допинг-пробами фирмы Berlinger можно легко вскрыть при предварительной заморозке.

«Лично я рад убедиться, что контрольные механизмы WADA действуют, и как только появилось предположение о возможном дефекте, в этом отношении сразу начали принимать меры. Теперь надо дождаться дальнейших разъяснений. У меня в данный момент нет никакой более подробной информации, и я ожидаю дальнейших заявлений и сообщений со стороны WADA или со стороны производителя пробирок — компании Berlinger», — заявил ван де Влит в интервью RT.

Он также не смог ответить на вопрос, ставит ли под сомнение надёжность контейнеров предыдущих поколений, разработанных компанией Berlinger.

«Пока что у меня нет ответа на этот вопрос. Нужно дождаться результатов разбирательства. Тогда можно будет решать, что делать по этому поводу дальше», — сказал ван де Влит.

Ранее глава МПК Эндрю Парсонс предупредил российских болельщиков о запрете российского флага на трибунах на Паралимпиаде-2018.

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