Илич — о возможной работе в «Пари НН»: я нахожусь на пути в Россию
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«Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы всё узнаете — произойдёт это или нет», — цитирует Илича Sport24.
Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, контракт будет рассчитан на один год и два месяца.
Об отставке Сергея Юрана стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.
Ранее в «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с Иличем.