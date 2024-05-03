Илич — о возможной работе в «Пари НН»: я нахожусь на пути в Россию

Сербский тренер «Атромитоса» Саша Илич высказался о возможном назначении в «Пари НН».

«Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы всё узнаете — произойдёт это или нет», — цитирует Илича Sport24.

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, контракт будет рассчитан на один год и два месяца.

Об отставке Сергея Юрана стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее в «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с Иличем.