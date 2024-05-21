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«Военная хроника»: хуситы опубликовали видео беспилотника MQ-9 Reaper

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«Военная хроника» сообщила, что йеменские хуситы опубликовали видео американского дрона MQ-9 Reaper.
«Военная хроника»: хуситы опубликовали видео беспилотника MQ-9 Reaper
  • Gettyimages.ru

«Хуситы опубликовали видео поражения ещё одного американского беспилотника MQ-9 Reaper в йеменской провинции Аль-Байда», — говорится в материале, который сопровождается видеозаписью.

На кадрах ролика зафиксирован момент засечения беспилотника, попадания в него ракеты, а также его последующего падения. Судя по видео, дрон был сбит ночью.

Ранее йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по эсминцу ВМС США.

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