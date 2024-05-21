Мужчину будут судить в ЛНР за финансирование «Азова»
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Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по ЛНР Елена Марковская.
Правоохранители установили, что фигурант дела с февраля по ноябрь 2023 года восемь раз перевёл деньги участникам террористической организации.
Мужчина был задержан при помощи Росгвардии в Луганске.
Фигурант обвиняется по статье о финансировании терроризма.
Ранее Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии за службу в «Азове».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.