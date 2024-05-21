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Мужчину будут судить в ЛНР за финансирование «Азова»

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Суд в ЛНР рассмотрит дело гражданина Украины, которого следователи заподозрили в финансировании «Азова»*.
Мужчину будут судить в ЛНР за финансирование «Азова»
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Tadevosyan

Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по ЛНР Елена Марковская.

Правоохранители установили, что фигурант дела с февраля по ноябрь 2023 года восемь раз перевёл деньги участникам террористической организации.

Мужчина был задержан при помощи Росгвардии в Луганске.

Фигурант обвиняется по статье о финансировании терроризма.

Ранее Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии за службу в «Азове».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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