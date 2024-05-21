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Устинов отверг слова о неспособности России поддерживать безопасность ЗАЭС

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Обвинения в адрес России о неспособности поддерживать должный уровень ядерной безопасности ЗАЭС политизированы.
Устинов отверг слова о неспособности России поддерживать безопасность ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Так считает заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, пишет РИА Новости.

«Все надуманные обвинения в наш адрес… — политизированные заявления», — заявил Устинов на полях Международной конференции по физической ядерной безопасности.

Устинов сказал, что Россия предоставила участникам конференции доклад, где было подробно рассказано об обеспечении ядерной безопасности на ЗАЭС.

Ранее военные и росгвардейцы обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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