Устинов отверг слова о неспособности России поддерживать безопасность ЗАЭС

Обвинения в адрес России о неспособности поддерживать должный уровень ядерной безопасности ЗАЭС политизированы.

Так считает заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, пишет РИА Новости.

«Все надуманные обвинения в наш адрес… — политизированные заявления», — заявил Устинов на полях Международной конференции по физической ядерной безопасности.

Устинов сказал, что Россия предоставила участникам конференции доклад, где было подробно рассказано об обеспечении ядерной безопасности на ЗАЭС.

Ранее военные и росгвардейцы обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.