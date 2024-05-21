Устинов отверг слова о неспособности России поддерживать безопасность ЗАЭС
- AFP
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Так считает заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, пишет РИА Новости.
«Все надуманные обвинения в наш адрес… — политизированные заявления», — заявил Устинов на полях Международной конференции по физической ядерной безопасности.
Устинов сказал, что Россия предоставила участникам конференции доклад, где было подробно рассказано об обеспечении ядерной безопасности на ЗАЭС.
Ранее военные и росгвардейцы обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.