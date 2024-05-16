Военные и росгвардейцы обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России, в целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту их движения объявлялся режим прекращения огня. Его неукоснительно соблюдали все российские военнослужащие.
В сообщении отмечается, что при осмотре дороги в районе перехода был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Он был уничтожен.
Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.