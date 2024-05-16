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Военные и росгвардейцы обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Военнослужащие Вооружённых сил России совместно с сотрудниками Росгвардии обеспечили безопасную ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Военные и росгвардейцы обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России, в целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту их движения объявлялся режим прекращения огня. Его неукоснительно соблюдали все российские военнослужащие.

В сообщении отмечается, что при осмотре дороги в районе перехода был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Он был уничтожен.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС состоялась очередная, 19-я по счёту ротация инспекторов МАГАТЭ.

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